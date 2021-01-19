19 января, вторник
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Фото: Honda

Новая Honda HR-V станет гибридом

Компания Honda анонсировала новое поколение компактного кроссовера HR-V, премьера которого состоится в 2021 году.

На европейском рынке модель уже в базовой комплектации будет оснащаться новой гибридной силовой установкой e:HEV с двумя электромоторами. Никакой другой официальной информации о новинке пока нет. Подробности о кроссовере будут раскрыты в феврале в рамках презентации автомобиля.

Напомним, текущее поколение Honda HR-V выпускается с 2013 года. В России модель не представлена. Ранее японский автопроизводитель сообщил, что прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

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