«Сценарии все еще остаются недостаточно прозрачными»

Обсуждение в России будущего российской промышленности в связи с ожидаемым введением Евросоюзом механизмов трансграничного налогообложения ужесточается, а мнения о том, как РФ должна реагировать на происходящее, поляризуются. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Александр Широв считает, что пока говорить о конечной конфигурации регулирования ЕС рано, а значит, нерационально говорить и о превентивных действиях в этой сфере.

Климатическое регулирование все чаще превращается в еще один из нетарифных барьеров в торговле, то есть механизм, который косвенным путем создает преимущества одной стороне за счет другой. Принятые в ЕС планы по агрессивному снижению выбросов парниковых газов оказывают очевидное давление на внутренних европейских производителей, создавая условия для роста издержек и формируя предпосылки для вывода ряда предприятий за территорию ЕС. Это ведет как к сокращению рабочих мест, так и доходов. Чтобы этого не допустить, власти европейских стран и Европейская комиссия, как надгосударственный орган, ищут механизмы компенсации выпадающих доходов для таких компаний. В качестве одного из ключевых источников в данном случае рассматривается Трансграничное углеродное регулирование (ТУР).

Наиболее вероятной конфигурацией ТУР (обсуждение внутри ЕС еще продолжается) является обложение сборами прямых углеродных выбросов, содержащихся в товарах, импортируемых странами ЕС. То есть учитывается прямое сжигание углеводородов при производстве или наличие в производственном процессе утечек парниковых газов.

В этой конфигурации основными «пострадавшими» секторами российской экономики будут сырьевые отрасли (нефть, газ, уголь, металлы, удобрения, электроэнергия).

По нашим оценкам, если бы такие сборы были бы введены сейчас, то потери российских экспортеров в текущих условиях составили бы примерно €3,6 млрд, или 2,3% от экспортной выручки российских сырьевых компаний.

В российском экспертном сообществе существует мнение, что защититься от ТУР со стороны ЕС можно через введение аналогичных сборов в российской налоговой системе. В этом случае аргументация европейских партнеров про выравнивание условий на рынке могла бы быть легко опровергнута. Одним из сторонников такой позиции является Анатолий Чубайс, который даже говорит о том, что такой углеродный налог нужно было бы вводить несколько лет назад.

Однако тут есть сразу несколько проблем.

Во-первых, сам ЕС пока не определился с окончательной конфигурацией ТУР. Это значит, что введение превентивного углеродного налога, по сути, является «бегом впереди паровоза», который привел бы к избыточным потерям российских компаний.

Во-вторых, если внутреннее углеродное регулирование будет охватывать всю продукцию отраслей, а не только экспорт, то потери российских компаний будут существенно выше, чем в условиях применения европейских сборов. По нашим оценкам, они составят не менее €15,5 млрд (по текущему курсу).

В-третьих, если бы Россия решила собирать налог только с экспортируемых товаров, то это бы с высокой вероятностью рассматривалось нашими партнерами как дополнительная экспортная пошлина, на величину которой по механизму экспортного паритета уменьшается стоимость аналогичной продукции на внутреннем рынке. В результате возникла бы дополнительная напряженность в торгово-экономической сфере.

В-четвертых, введение превентивного сбора привело бы к увеличению доходов государства, но совершенно не обязательно, что в результате перераспределения доходов от бизнеса произошел бы позитивный экономический эффект. По нашим оценкам, дополнительная налоговая нагрузка на бизнес в результате введения углеродного налога в текущих условиях составила бы до 1 трлн руб. При этом если бы компании инвестировали эти средства внутри страны, то совокупный мультипликативный эффект для экономики был бы все же выше, чем эффект, который можно было бы получить за счет государственных расходов.

Таким образом, следует исходить из того, что сценарии по введению ТУР в ЕС все еще остаются недостаточно прозрачными, а значит, эффективно реагировать на них за счет введения углеродного налога Россия не может.

Это главное, что нужно понимать в отношении того, опоздала ли наша страна с введением таких механизмов в ответ на действия наших европейских партнеров.