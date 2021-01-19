ВЭБ.РФ управится с недвижимостью

Банк России в понедельник, 18 января выдал лицензию управляющей компании (УКА) «ВЭБ.РФ Управление активами» на осуществление деятельности по управлению инвестфондами, ПИФ и средствами НПФ. Компания принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ, уставный капитал составляет 50 млн руб. УК была учреждена в октябре прошлого года. Она создана «для управления паевыми фондами, в состав которых входят объекты недвижимости, девелоперские проекты, а также иные проекты по созданию комфортной городской среды», реализуемые структурами ВЭБа, рассказали в госкорпорации. По словам представителя ВЭБа, скоро планируется передача под ее управление пяти закрытых ПИФ, владельцем инвестиционных паев которых является госкорпорация. Совокупный объем активов этих фондов превышает 10 млрд руб., отметил он. ВЭБ является владельцем 100% паев пяти ЗПИФ, доставшихся ей в наследство от Связь-банка, который в октябре 2019 году госкорпорация передала Росимуществу. Сейчас этими ЗПИФ управляет УК «Дом.РФ Управление активами», дочерняя компания АО «Дом.РФ».

Илья Усов