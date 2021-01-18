Сторонники Навального планируют провести 23 января шествие в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сторонники Алексея Навального планируют провести шествие 23 января в ответ на арест политика, сообщил координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько. Маршрут шествия находится в разработке, заявка на проведение акции еще не подавалась. «Возможно, маршрут будет гибким»,— добавил господин Гресько.

Ранее глава сети региональных штабов господина Навального Леонид Волков объявил, что штабы начинают подготовку к митингам по всей России. Митинги запланированы на 23 января.

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Сегодня Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.

Михаил Мананников