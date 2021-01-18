В Сочи из-за непогоды отменили крещенские купания в море и реках

Обрядовые крещенские омовения, которые должны были проходить в ночь с 18 на 19 января в открытых водоемах Сочи на шести специально оборудованных пляжах, отменены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за ухудшения погодных условий.

Поводом для отмены стал четырехбалльный шторм, зафиксированный в море у берегов курорта, а также подъем уровня рек из-за обильных осадков, по причине которых городские спасательные службы не могут гарантировать безопасность пребывания на воде. Представители городской администрации обратились к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от омовения в открытых водоемах, чтобы избежать несчастных случаев.

«Те люди, которые желают принять участие в обряде, могут прийти в храмы города Сочи с 8:00 19 января, где будет проходить литургия и водосвятие, после чего в течение дня в храмах можно будет набрать освященной воды», - обращается к горожанам заместитель начальника управления администрации Сочи по взаимодействию с общественными объединениями Татьяна Катаниди.

По данным пресс-службы администрации курорта, 19 января в Сочи утром и днем будут открыты для посещения 37 приходов, где пройдут литургии, праздничные богослужения и чин освящения воды. Сообщается, что мероприятия в храмах будут проходить с соблюдением санитарных требований Росподтребнадзора: при входе будет производиться термометрия, дезинфекция рук, также прихожан просят соблюдать масочный режим и пользоваться для забора освященной воды индивидуальной тарой.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань» (https://www.kommersant.ru/doc/4651692), крещенские купания из-за COVID-19 также были отменены в Адыгее. Всего же в Краснодарском крае в этом году для крещенских купаний было оборудовано 79 куплей. https://www.kommersant.ru/doc/4642095

Ольга Логинова