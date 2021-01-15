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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Адыгее отменили крещенские купания из-за COVID-19

В Адыгее отказались от традиционных купаний в водоемах во время празднования Крещения Господня, котрое пройдет с 18 на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба Майкопской и Адыгейской епархии. Решение принято в связи со  сложной эпидемиологической обстановкой в республике из-за коронавируса. Отмечается, что освятить воду можно будет в любом храме, принеся ее с собой из дома.

Как писал "Ъ-Кубань", на Крещение в Краснодарском крае оборудуют 79 купелей. Они пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. 

Наталья Решетняк


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