В Адыгее отменили крещенские купания из-за COVID-19

В Адыгее отказались от традиционных купаний в водоемах во время празднования Крещения Господня, котрое пройдет с 18 на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба Майкопской и Адыгейской епархии. Решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике из-за коронавируса. Отмечается, что освятить воду можно будет в любом храме, принеся ее с собой из дома.

Как писал "Ъ-Кубань", на Крещение в Краснодарском крае оборудуют 79 купелей. Они пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Наталья Решетняк