Сторонники Навального вышли на одиночные пикеты к мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге сторонники политика Алексея Навального вышли на одиночные пикеты у здания городской администрации, говорится в Telegram-канале «Штаба Навального в Екатеринбурге». «Один в поле воин! Мой президент — Навальный»,— говорится на плакате одной из активисток.

Накануне в Екатеринбурге и Тюмени прошли одиночные пикеты в ожидании возвращения политика в Россию. Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево.

После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Сегодня Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.

Михаил Мананников