Защита отца Сергия оспорила действия следователей при его задержании

Во вторник, 19 января, Басманный райсуд Москвы рассмотрит жалобу адвокатов схимонаха Сергия (Николая Романова) на действия следователей при его задержании во время штурма Среднеуральского женского монастыря 29 декабря. Отца Сергия обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Он арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Свою вину он не признает.

По словам адвоката Светланы Герасимовой, во время задержания следователи не рассмотрели ее ходатайство о конфиденциальном общении с подзащитным, а также о переносе ночного допроса. «Конституция гарантирует каждому право на защиту своих прав и интересов, и мы намерены добиться этого»,— рассказала она “Ъ-Урал”, добавив, что защита готова отстаивать права бывшего клирика в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По словам адвоката, пока ее подзащитный не дает показания, но будет участвовать в других следственных действиях, которые запланированы на 20 января.

Напомним, дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СКР. В Екатеринбурге сформирована следственная группа. Повестки на допрос вручены 25 монахиням.

Как штурмовали монастырь — в материале «Сергия взяли в мирском порядке».

Татьяна Дрогаева