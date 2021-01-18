Морозы сохранятся в Нижнем Новгороде до 20 января

Морозы до -30°С...-32°С ожидаются ночью и утром во вторник, 19 января в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Днем в областном центре ожидается -27°С, по данным Верхне-Волжского УГМС.

В среду, 20 января в Нижнем Новгороде прогнозируют до -25°С ночью и до -17°С днем. К четвергу ожидается потепление до -12°С, а к выходным — до +1°С...+3°С.

Как ранее сообщалось, сильные морозы пришли в Нижегородскую область с 11 января — температура воздуха опустилась до -30°С. Кроме того, в городе прошли первые сильные снегопады.

Анастасия Еремина