Морозы до -30°С ожидаются в Нижегородской области 11-13 января

Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области и Нижнем Новгороде на неделе с 11 января, сообщает Гидрометцентр России. Согласно прогнозу, в понедельник, 11 января, температура воздуха в областном центре опустится до -15°С, а к вечеру того же дня — до -25°С.

Во вторник, 12 января, в городе ожидается до -23°С днем и до -30°С к вечеру. Морозы сохранятся и в среду, 13 января.

В четверг, 14 января, температура воздуха поднимется до -18°С днем и до -19°С ночью. К выходным ожидается потепление до -12°С...-14°С, возможен небольшой снег.

Анастасия Еремина