Найден погибший при крушении сухогруза в Черном море россиянин

Россиянин Виталий Галенко, капитан затонувшего накануне сухогруза Arvin, найден мертвым, сообщила пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на представителя береговой охраны Турции. По данным МИД Украины, погибли три человека, их имен и гражданство ведомство не уточняло.

«Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко»,— передает ТАСС слова представителя Росморречфлота. Накануне представитель посольства России в Турции сообщал, что другой россиянин, старший техник судна Николай Кринов, был спасен.

Судно Arvin (номер IMO 8874316) затонуло 17 января после сильного шторма у берегов турецкой провинции Бартын. По информации Росморречфлота, на нем находились 12 человек — двое россиян и десять граждан Украины. По сведениям украинского МИДа, шестеро членов экипажа спасены. Ведомства обоих стран сообщают информацию об инциденте со ссылкой на турецкую сторону.