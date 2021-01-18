На Кубани от коронавируса за сутки скончались 18 человек

По данным на 18 января 2021 года, в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции умерли 18 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее число летальных случаев достигло 1218.

Больше всего пациентов умерли в больницах Краснодара – 10 человек. По двое заболевших умерло в ККБ №1, в специализированной краевой инфекционной больнице и в краевом госпитале ветеранов войн.

Кроме того, два пациента умерли в горбольнице Анапы, по одному заболевшему – в Северской, Тихорецкой, Крымской и Усть-Лабинской ЦРБ, а также в инфекционной больнице Сочи и горбольнице Горячего Ключа.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 18 января 2021 года, на Кубани впервые выявили 200 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 167. Выздоровели за сутки 249 человек.

Накануне, 17 января в Краснодарском крае от COVID-19 умерли 19 заболевших.

Алексей Белянин