В Краснодарском крае с ковидом умерли 19 человек

За минувшие сутки в Краснодарском крае скончались 19 человек с новой коронавирусной инфекцией. У всех больных выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелой формы, сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, в клиниках Краснодара умерли семь человек. Три женщины старше 50-ти лет скончались в краевой клинической больнице № 1. В специализированной краевой инфекционной больнице – 78-летний житель Отрадненского района. Врачам краевого госпиталя ветеранов войн не удалось спасти троих пациентов – мужчин 70 и 78-лет и женщину 77 лет.

В Северской ЦРБ также скончались три человека. Женщине было 64 года, мужчинам – 72 и 83, они страдали ишемической болезнью сердца. В Лабинской ЦРБ не стало 88-летнего жителя Курганинского района, в Тихорецкой ЦРБ – 77-летнего пациента, в Тихорецкой ЦРБ – 80-летнего мужчины. У всех в анамнезе была гипертоническая болезнь.

Два летальных случая зафиксировано в инфекционной больнице №2 Сочи. Это мужчина 60 лет и женщина 84 лет. В центральной районной больнице Крымска скончалась 76-летняя жительница Темрюка. В горбольнице Анапы – 68-летняя пациентка. Женщины страдали гипертонией. В Брюховецкой ЦРБ зафиксирована смерть 80-летнего местного жителя. В Усть-Лабинской , ЦРБ – 82-летнего пациента.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 30 967. Выздоровели за сутки 253 человека (за все время 21 368), умерли с коронавирусом 19 пациентов (за все время – 1200).

Дмитрий Михеенко