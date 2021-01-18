В Подмосковье сворачивают койки для пациентов с COVID-19

В Московской области начали сворачивать койки для пациентов с COVID-19 по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает Telegram-канал «Воробьев LIVE». Решения принято на фоне снижения числа выявляемых случаев заболеваний и госпитализации.

«Что касается ковида, у нас хорошие новости: видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду приступить к сворачиванию коек»,— приводятся слова губернатора.

В Подмосковье на текущий момент более 37 тыс. пациентов с активными случаями коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии заболели 178 тыс. человек, умерли почти 3,3 тыс.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакцинами «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».