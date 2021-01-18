Конкурс по выборам мэра Сургута признан несостоявшимся

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) признала конкурс несостоявшимся, сообщили в пресс-службе городской думы. «В ходе первого этапа выяснилось, что правильно заявка заполнена только у одного человека — инженера Артура Романова. Если во второй этап конкурс проходит менее двух человек, то конкурс признается несостоявшимся»,— пояснили в думе Сургута. Новую дату проведения конкурса городские депутаты выберут сегодня на заседании.

Напомним, изначально заявки на участие в конкурсе на должность мэра Сургута подали 66 человек, шесть из них позднее документы забрали. На заседание конкурсной комиссии, которое прошло сегодня, из 60 оставшихся претендентов пришли только 32. При этом два человека из списка зарегистрированных кандидатов оказались ограничены в избирательном праве.

Должность главы Сургута стала вакантной после ухода Вадима Шувалова в начале декабря 2020 года. Он был назначен заместителем губернатора ХМАО. Временно исполняющим обязанности главы стала вице-мэр Сургута Анна Томазова.