На конкурс по выборам мэра Сургута пришла только половина зарегистрированных кандидатов

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) начался отбор кандидатов на должность главы муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе городской думы, регистрацию для участия в конкурсе прошли только 32 претендента, еще один человек отозвал свое заявление. Изначально документы для участия в конкурсе подали 66 человек. Позднее пять из них отозвали свои заявления.

Напомним, члены конкурсной комиссии проведут собеседования с претендентами на пост главы города и представят не менее двух кандидатур на выбор депутатам Сургута. Заседание гордумы, на котором планируется избрать нового градоначальника, состоится сегодня в 17:00.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, прием заявок для участия в конкурсе завершился 12 января. Среди претендентов на пост есть представители градообразующего предприятия «Сургутнефтегаза», частных компаний, местных органов власти, депутат тюменской облдумы, журналисты, фрилансеры и безработные.

Подробнее о процессе выдвижения кандидатов — в материале “Ъ-Урал” «“Это достаточно приличная цифра”»