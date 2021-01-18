Упавший купол спорткомплекса «Екатеринодар» в Краснодаре восстановят к 28 января

Власти Краснодара планируют к 28 января завершить работы по восстановлению воздухоопорного купола спортивного комплекса «Екатеринодар». Об этом было объявлено на еженедельном аппаратном совещании в администрации города.

«По воздухоопорному комплексу, где из-за налипания снега просела крыша, были проведены все необходимые работы. Вызваны специалисты, которые занимаются сейчас латанием крыши — она достаточно серьёзно пострадала, там были порывы в нескольких местах», – прокомментировал замглавы города Антон Смертин.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что необходимо запросить финансирование на строительство капитального спортивного объекта в этом районе. По его словам, источник финансирования хотят найти уже в 2021 году.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре воздухоопорный купол спорткомплекса «Екатеринодар» обрушился 10 января 2021 года. ЧП произошло из-за налипания мокрого снега, под тяжестью которого купол сложился. Жертв и пострадавших удалось избежать. Как позже сообщил заместитель главы Краснодара Антон Смертин, четверых детей, которые занимались теннисом, вывели за час до происшествия. На момент обрушения купола в залах спорткомплекса никого не было.

11 января следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара организовал доследственную проверку по факту происшествия. Следователи начали изучать строительную документацию спортивного комплекса на предмет соблюдения требований действующего законодательства при его возведении и эксплуатации.

Алексей Белянин