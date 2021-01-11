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СК организовал проверку по факту обрушения купола спорткомплекса в Краснодаре

Фото: СУ СК Рф по Краснодарскому краю

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара организована доследственная проверка по факту обрушения  воздухоопорного купола спорткомплекса «Екатеринодар». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как писал "Ъ-Кубань", 10 января в Краснодаре обрушилась кровля спорткомплекса «Екатеринодар». ЧП произошло из-за налипания мокрого снега, под тяжестью которого купол сложился. Жертв и пострадавших удалось избежать. Как позже сообщил заместитель главы Краснодара Антон Смертин, четверых детей, которые занимались теннисом, вывели за час до происшествия. На момент обрушения купола в залах спорткомплекса никого не было.

По информации СК, сейчас следователи изучают строительную документацию спортивного комплекса на предмет соблюдения требований действующего законодательства при его возведении и эксплуатации. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за расчистку снега на куполе спортивного комплекса. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе краевого Следкома.

По данным администрации Краснодара, сейчас купол спортивного комплекса полностью расчистили от снега, откачивают воду. 12 января проведут оценку стоимости работ по восстановлению купола.

Наталья Решетняк


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