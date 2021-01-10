В Краснодаре из-за снега обрушилась крыша спорткомплекса «Екатеринодар»

Фото: Типичный Краснодар

В Краснодаре обрушилась кровля спорткомплекса «Екатеринодар», сообщает пресс-служба мэрии. ЧП произошло из-за выпадения большого количества осадков.

«Кровля спорткомплекса купольного типа. Из-за налипания мокрого снега купол сложился», - говорится в сообщении городской администрации.

На месте работает специализированная пожарно-спасательная часть МЧС, муниципальная служба спасения и специалисты управления гражданской защиты.

На данный момент ведутся работы по расчистке и восстановлению воздухоопорного купола. Жертв и пострадавших нет.

Спорткомплекс расположен в районе Краевой клинической больницы Краснодара на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Домбайской.

Наталья Решетняк