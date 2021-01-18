В отношении арестованного мэра Томска возбудили третье уголовное дело

Следственный комитет РФ по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил в отношении арестованного мэра Томска Ивана Кляйна уголовное дело по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), сообщает региональный СКР.

По версии следователей, Иван Кляйн, находясь на посту мэра, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года через доверенных лиц и лично участвовал в управлении ОАО «Томское пиво», акционером которого он является.

«В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности»,— говорится в сообщении. Уголовные дела соединили в одно производство.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября и позже поместили под стражу. В отношении чиновника расследуются дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, градоначальник помешал предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к пивному заводу в Томске. Предприятием владеет семья мэра. Также его подозревают в незаконном выделении своей младшей дочери участка площадью 850 кв. м в престижном районе города. Иван Кляйн вину отрицает. В ноябре его отстранили от должности на период следствия.

В январе 2021 года его арест продлили до 13 марта, после чего адвокаты направили в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение его прав, в том числе презумпции невиновности.

Екатерина Лукашевич