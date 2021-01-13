Суд продлил срок содержания под стражей замдиректора «Томского пива»

Кировский райсуд Томска продлил на два месяца — до 13 марта — срок содержания под стражей заместителя директора по правовым вопросам ОАО «Томское пиво» Вячеслава Литвина, сообщают представители зашиты в официальном Telegram-канале «Дело Кляйна».

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей. «Продление срока содержания под стражей мотивировано «сложностью дела и необходимостью проведения дополнительных следственных и процессуальных действий», несмотря на доводы защиты о возможности применения на период следствия иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.», - говорится в сообщении. Защита Вячеслава Литвина считает, что следователем «не представлено в суде каких-либо доказательств совершения вменяемых преступлений». Адвокаты планируют обжаловать постановление суда.

Вячеслав Литвин, сообщал «Ъ-Сибирь», является фигурантом дела о махинациях с землей. Как указывается в деле, в 2016 году работник ОАО, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков в Томске. В связи с этим, предприятие получило право собственности на имущество по заниженной стоимости, а их бывшему владельцу был причинен материальный ущерб в размере более 1 млн руб.

В ноябре 2020 года СКР задержал мэра Томска Ивана Кляйна. Ему предъявили обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является.

Оксана Павлова