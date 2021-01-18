На ликвидацию последствий снегопада в Свердловской области вывели более 500 единиц техники

На трассы Свердловской области вывели около 500 снегоуборочных машин, чтобы устранить последствия снегопада, сообщили в департаменте информационной политики региона. Техника сгребает снег и посыпает проезжую часть противогололедными материалами.

За время продолжительного снегопада в Свердловской области выпало от 10 до 17,7 см снега, говорится в сообщении. За три дня подрядные организации использовали 18,5 тыс. куб. метров противогололедных материалов. Работу подрядных организаций контролируют 13 специалистов управления автодорог региона. Почти 11 тыс. км региональных дорог обслуживают девять подрядных организаций и более 1,2 тыс. единиц дорожной техники.

Напомним, с 18 по 20 января в Свердловской области прогнозируются похолодание до -35 градусов, ожидается небольшой снег. При этом за минувшие сутки из Екатеринбурга вывезли более 13 тонн снежной массы. В ликвидации последствий снегопадов, было задействовано 115 рабочих и 329 единиц дорожной техники.

Михаил Мананников