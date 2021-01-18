В Свердловской области ожидается похолодание до -35 градусов и снег

С 18 по 20 января в Свердловской области прогнозируются похолодание до -35° и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 18 января температура воздуха составит от -20°…-15°. Ожидается небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник, 19 января, температура воздуха ночью составит -27°…-22°, на севере -34°…-29°. Днем ожидается -20°…-15°, на севере -28°…-23°. Местами ожидается небольшой снег. Ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с.

В среду, 20 января, ночью температура воздуха в регионе составит -25°…-20°, при прояснении температура опустится до -27°, на крайнем юго-западе до -29°, на севере -35°…-30°. Днем температура воздуха составит -21°…-16°, на севере -27°…-20°. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный 2-7 м/c.

В Екатеринбурге 18 января температура воздуха днем составит -17°…-15°. Во вторник ночью ожидается -25°…-23°, днем — -19°…-17°. В среду температура воздуха ночью составит -23°…-20°, днем — -19°…-17°.