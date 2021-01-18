За ночь из Екатеринбурга вывезли более 13 тонн снега

За минувшие сутки из Екатеринбурга вывезли более 13 тонн снежной массы, сообщает пресс-служба администрации города. В ликвидации последствий снегопадов, которые принес циклон, было задействовано 115 рабочих и 329 единиц дорожной техники.

«В ночную смену работало 67 комбинированных дорожных машин, 51 трактор, 14 снегопогрузчиков, 18 фронтальных погрузчиков, 139 самосвала и 31 грейдер. Для обработки проезжей части дорог и тротуаров израсходовано более 81 тонн противогололедных материалов и 40 тонн мелкофракционного щебня»,— уточнили в городском комитете благоустройства.

Сегодня для уборки снега районные службы благоустройства планируют задействовать 340 дорожных рабочих и 172 единицы спецтехники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, 43 трактора, пять снегопогрузчиков, 13 фронтальных погрузчиков, 61 самосвал, шесть грейдеров и пять бульдозеров. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что за состоянием внутридомовых территорий ответственность несут управляющие компании.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, с 18 по 20 января в Свердловской области прогнозируется похолодание до -35 градусов и снег.