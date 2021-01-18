Ольга Абрамова рассказала о главных ошибках АПК Удмуртии за 2020 год

Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о пяти главных ошибках и недочетах работы отрасли АПК за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Так, одной из ошибок стало неумение управлять рисками. Площадь застрахованных посевов в 2020 году составила всего 3,1 тыс. га или 0,35% от общего объема. Урожай застраховали лишь три хозяйства из Юкаменского, Завьяловского и Малопургинского районов. Отметим, что в 2019 году в Удмуртии вводили режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Из-за непогоды погибло более 40 тыс. га урожая, все посевы оказались незастрахованы.

Еще одним недочетом госпожа Абрамова назвала электронную карту сельхозземель, которая к началу 2021 года так и не стала практическим инструментом для инвесторов и сельских районов. В настоящее время в республике оцифровано почти 1 млн га земель. На карту внесены сведения об инвестиционным площадкам и агрохимобследовании.

Котонизированное льноволокно, которое так и не выведено на экспорт, заняло третью позицию антирейтинга вице-премьера. В настоящее время в Удмуртии продолжается изучение рынков сбыта и доведение качества первых партий под запросы покупателей. Осталось доработать два показателя на Шарканском льнозаводе — плотность (800 вместо 245) и влажность (12% вместо 8%). Кроме того, в республике планируют создать лабораторию по оценке качества котонизированного волокна.

Также Ольга Абрамова назвала недостатком то, что сельское хозяйство региона не раз попадало в повестку негативных новостей. Министр указала в качестве примера ситуацию с гибелью пчел и неудовлетворительное содержание животных на фермах, в том числе в «Елово» Ярского района. Госпожа Абрамова подчеркнула, что в настоящее время животные в «Елово» получают соответствующий уход и содержание. На ферме провели ремонт, а молодняк, который находился в корпусе без навозоудаления, перевели в другое помещение.

Абсолютным лидером антирейтинга вице-премьер назвала ситуацию с борщевиком. По предварительным данным, площадь, заросшая борщевиком Сосновского в целом по республике, составляет порядка 10 тыс. га. Для его уничтожения необходимо 150 млн руб. ежегодно. С 2021 года в Удмуртии ежегодно намерены очищать от этого растения до 3,5 тыс. га.