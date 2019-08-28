Все посевы в Удмуртии оказались незастрахованными. Об этом написала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы передали в федеральную экспертизу все материалы по чрезвычайной ситуации в Удмуртии. Пока сумма только прямых потерь — 738 млн руб. Самый большой минус заключается в том, что наши посевы — не застрахованы! Этот факт исключает первоочередное право на получение поддержки (я уже не говорю о возможности получения страховых выплат), к сожалению»,— отметила госпожа Абрамова.

Ранее в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. Представители хозяйств считали, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб. Всего в регионе из-за непогоды погибло более 40 тыс. га урожая.