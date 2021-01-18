В Удмуртии планируют уничтожать до 3,5 тысяч гектаров борщевика ежегодно

С 2021 года в Удмуртии ежегодно намерены очищать от борщевика до 3,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

«По предварительным данным районов, площадь, заросшая борщевиком Сосновского по республике, составляет порядка 10 тыс. га, и для его уничтожения необходимо ежегодно 150 млн. руб. В 2018 году была принята "Дорожная карта" по борьбе с борщевиком Сосновского на 2019-2023. В 2019 году механические и химические обработки были проведены на общей площади 835 га. Начиная с 2021 года задача — ежегодно обрабатывать до 3,5 тыс. га.»,— говорится в сообщении.