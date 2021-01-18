На главу Томска Кляйна завели третье уголовное дело

В Томске возбуждено третье уголовное дело в отношении мэра Ивана Кляйна. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), чиновник, руководящий городом с 2013 года, подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, чиновник, являясь избранным мэром города Томска, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», основным акционеров которого он является.

Адвокат Марина Вихлянцева заявила “Ъ”, что ни ее, ни ее доверителя следствие не уведомляло о расследовании третьего дела.

Ивана Кляйна задержали в середине ноября 2020 года. На него возбуждены два дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Согласно материалам первого дела, градоначальник помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу ОАО «Томское пиво». Там бизнесмен планировал возвести жилой квартал. Во втором уголовном деле речь идет о выделении своей дочери земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости.

12 января суд продлил арест главы города еще на два месяца, до 13 марта. Иван Кляйн, которого на период следствия отстранили от должности, отрицает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Подробнее о других делах господина Кляйна — в публикации “Ъ” «Делу томского мэра добавили семейственности».

Константин Воронов, Новосибирск