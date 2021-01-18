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На Ямале из-за метели закрыли участок зимника Аксарка–Салемал–Панаевск

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыли движение для всех видов транспорта по участку автозимника Аксарка–Салемал–Панаевск, сообщила пресс-служба правительства региона. Причиной закрытия зимника послужили неблагоприятные погодные условия, связанные с недостаточной видимостью из-за метели.

Напомним, движение по зимнику на участке Аксарка–Салемал было открыто 30 декабря для всех транспортных средств до 3,5 тонн, с 14 января для проезда полноприводных автомобилей общей массой до 15 тонн стал доступен участок дороги Салемал–Панаевск.

Ирина Пичурина


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