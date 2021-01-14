В ЯНАО открыли вторую часть автозимника Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) открыли проезд по второй части зимней автомобильной дороге Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале. Как сообщили в пресс-службе главы региона, для проезда полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн стал доступен участок дороги Салемал—Панаевск

«Специалисты обследовали трассу, провели замеры льда на ледовых переправах, оценили состояние проезжей части и проверили наличие сигнальных вех и дорожных знаков. На участке Панаевск—Яр-Сале обустройство продолжается. Ориентировочно открыть планируем в конце января»,— сообщил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Отметим, общая протяженность сезонной дороги составляет 167 км, 96% из которых проходят по ледовым переправам.

По данным пресс-службы губернатора, зимняя дорога Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги открыта для всех транспортных средств общей массой до 15 тонн. Движение по зимнику Коротчаево—Красноселькуп временно закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, порывы ветра до 14 м/с, метель и плохая видимость.