Суд в Испании установил непричастность Фридмана к падению акций ритейлера Dia

Национальная судебная коллегия Испании освободила от ответственности российского бизнесмена Михаила Фридмана по делу о покупке испанского ритейлера Dia, сообщает газета El Mundo.

«Ни Фридман, ни его компания Letterone, ни третьи лица, связанные с ними, не осуществляли действий, направленных на падение стоимости курса акций Dia, которое бы позволило им приобрести фирму на более выгодных условиях»,— приводит издание выводы следственного суда. Суд также считает, что они не могли «иметь доступ к важной информации о данной… компании, которая не была бы известна остальным инвесторам и которая бы позволила им заранее узнать реальное положение компании». Судья Хосе Луис Калама пришел к выводу, что «непрерывное падение стоимости акций было связано с развитием бизнеса, являлось следствием плохого управления компанией или неудовлетворительной коммерческой и инвестиционной политики».

В марте покупку Dia компанией Михаила Фридмана LetterOne одобрили Еврокомиссия и регулятор Испании. План компании предполагал возвращение ритейлеру лидирующих позиций на рынках Испании, Бразилии, Аргентины и Португалии. Однако испанский суд заподозрил, что российский бизнесмен мог намеренно обвалить акции компании, чтобы купить их дешевле.

Почему бизнесмена обвинили в манипуляциях с акциями Dia, читайте в публикации “Ъ FM”.