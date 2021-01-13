Пять человек отказались от участия в конкурсе по выборам главы Сургута

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) опубликовала список из 61 претендента. Информация размещена на сайте городской думы. Отметим, что изначально документы подали 66 человек.

Как пояснили “Ъ-Урал” в гордуме, пять претендентов решили отказаться от участия в конкурсе и забрать свои документы. Причина не уточняется.

Напомним, прием заявок для участия в конкурсе завершился вчера. Среди претендентов на пост есть представители градообразующего предприятия «Сургутнефтегаза», частных компаний, местных органов власти, депутат тюменской облдумы, журналисты, фрилансеры и безработные.

Подробнее о процессе выдвижения кандидатов — в материале “Ъ-Урал” «“Это достаточно приличная цифра”»