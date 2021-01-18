Сайт ФСИН возобновил работу

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начал работать. Сайт перестал загружаться в ночь на понедельник. Перебои возникли после сообщения о задержании оппозиционера Алексея Навального.

Накануне вечером, 17 января, сайт подвергся массированным DDos-атакам, сообщал источник ТАСС. Откуда исходили атаки, он не уточнил.

17 января в Россию из Германии вернулся Алексей Навальный. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по иску о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд назначен на 29 января.

Подробнее о возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».