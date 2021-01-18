Умер участвовавший в развитии GSM в России Юрий Громаков

Заместитель гендиректора НПК «Криптонит» Юрий Громаков, сообщает РБК со ссылкой на компанию. Ему было 74 года. Он был автором первых в России публикаций о сетях связи стандарта GSM, монографий «Системы сотовой связи» и «Стандарты систем подвижной связи».

Юрий Громаков родился 20 декабря 1946 года в поселке им. Воровского в Московской области, окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. Работал на предприятиях ВПК, в сотовой компании МТС, был гендиректором «Интеллект Телеком». С осени 2019 года господин Громаков был заместителем генерального директора по специальным проектам АО «НПК «Криптонит».

Юрий Громаков в 1991 году в составе научного коллектива НПО «Астра» придумал, как применить спектр 900 МГц для построения систем нового поколения связи. Этот диапазон тогда был занят средствами воздушной гражданской и военной навигации, и нужно было решить, как разместить еще и сотовую связь. Научная группа Громакова доказала, что при некоторых условиях можно совместить в этом диапазоне GSM и воздушную радионавигацию. Это дало развитию GSM в России.