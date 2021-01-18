В провинцию Хасеке в Сирии направили около 300 российских военных

В сирийскую провинцию Хасеке направили дополнительные подразделения российской военной полиции, чтобы усилить наблюдательные посты, сообщил журналистам старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов. Там будут размещены около 300 человек.

«Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Эль-Хасеке. Основная задача способствовать деэскалации конфликта в регионе. Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению»,— сказал господин Сунцов (цитата по «РИА Новости»).

Военные размещаются на наблюдательных постах в приграничной с Турцией провинции Хасеке в рамках российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки. Первое подразделение уже прибыло в провинцию.