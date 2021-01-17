Российские биатлонистки выиграли все гонки на этапе Кубка IBU

Женская сборная России победила в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Арбере. До этого россиянка Татьяна Акимова выиграла две индивидуальные спринтерские гонки. Таким образом, россиянки выиграли все гонки на первом этапе.

В составе российской команды в эстафете участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Они показали время 1 ч 8 мин. 10,4 с, использовав 7 дополнительных патронов.

Второй стала сборная Швеции (+37,2 с; 10). Третий результат показала команда Германии (+1.09,7; 6).