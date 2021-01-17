МЧС призывает не ходить в горы на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке из-за угрозы схода лавин

МЧС России сообщило об опасности схода лавин в горных районах Сахалинской области, Красноярского края, республик Алтай, Хакасия, Тывы, Иркутской и Кемеровской областей, Республики Адыгея и Краснодарского края. Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной от 15 градусов, предупреждает ведомство.

«МЧС России обращается к жителям и туристам ДФО, СФО, ЮФО с убедительной просьбой воздержаться от походов на лавиноопасные участки, быть внимательными и осторожными»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Несмотря на то что чаще всего лавины сходят со склонов от 15 градусов, наиболее опасными считаются склоны крутизной от 30 до 50 градусов, отмечают в МЧС.

«Находясь в горной местности, необходимо всегда иметь при себе лавинное снаряжение: лавинный щуп, лопата, вшитые в одежду датчики, приборы для поиска людей в толще снега»,— говорится в сообщении.

8 января в районе норильского горнолыжного комплекса «Гора отдельная» из-за схода лавины погибли три человека: 45-летний мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Также 14-летний подросток получил тяжелые травмы.

Подробнее о сходе лавины в Норильске — в материале “Ъ” «Делом занесло».