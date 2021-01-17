Израильский телеканал сообщил о переговорах Байдена и Ирана по ядерной сделке

Советники избранного президента США Джо Байдена от его имени начали диалог с Ираном о восстановлении ядерной сделки, сообщает израильский телеканал 21. По его данным, официальные лица передали эту информацию Израилю.

Израиль планирует добиваться расширения ядерной сделки. Власти страны хотят, чтобы в нее включили ограничение разработки баллистических раке и запрет на поддержку Тегераном террористической деятельности.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан Ираном с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого соглашение фактически перестало существовать.

В январе 2021 года Иран запустил на ядерном объекте в Фордо производство обогащенного до 20% урана. В Госдепартаменте США назвали эти действия «ядерным шантажом».

Подробнее о ядерной сделке — в материале “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».