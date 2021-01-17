Главные анонсы 18–24 января

18 января, понедельник
В Москве Мосгорсуд планирует допрос журналиста Ивана Голунова по уголовному делу в отношении пятерых бывших полицейских.
В России начнется массовая вакцинация от коронавируса.
В онлайн-формате пройдет пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова.
В Чите Второй Восточный окружной военный суд продолжит рассмотрение дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
19 января, вторник
В Москве Госдума проведет пленарное заседание, на котором, как ожидается, депутаты обсудят проект о запрете второго гражданства для госслужащих.
В Москве Савеловский суд рассмотрит по существу иск водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
20 января, среда
В Москве пройдет пленарное заседание Госдумы. Ожидается «правительственный час» с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
В США планируется проведение инаугурации Джо Байдена в качестве президента страны.
21 января, четверг
В Москве состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и послов стран СНГ.
В Москве Люблинский суд проведет заседание по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
22 января, пятница
В Москве Мещанский суд рассмотрит уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».
В Москве на студии «Мосфильм» пройдет церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел».
В Красноярском крае Арбитражный суд продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю» о возмещении рекордной суммы вреда окружающей среде в размере 148 млрд руб.
В Берлине состоится встреча советников лидеров стран «нормандского формата» по украинскому урегулированию.
23 января, суббота
В Абу-Даби (ОАЭ) экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет бой с американцем Дастином Пуарье.
24 января, воскресенье
В Испании пройдут выборы президента футбольного клуба «Барселона».