Главные анонсы 18–24 января

18 января, понедельник

В Москве Мосгорсуд планирует допрос журналиста Ивана Голунова по уголовному делу в отношении пятерых бывших полицейских.

В России начнется массовая вакцинация от коронавируса.

В онлайн-формате пройдет пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова.

В Чите Второй Восточный окружной военный суд продолжит рассмотрение дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

19 января, вторник

В Москве Госдума проведет пленарное заседание, на котором, как ожидается, депутаты обсудят проект о запрете второго гражданства для госслужащих.

В Москве Савеловский суд рассмотрит по существу иск водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

20 января, среда

В Москве пройдет пленарное заседание Госдумы. Ожидается «правительственный час» с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В США планируется проведение инаугурации Джо Байдена в качестве президента страны.

21 января, четверг

В Москве состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и послов стран СНГ.

В Москве Люблинский суд проведет заседание по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

22 января, пятница

В Москве Мещанский суд рассмотрит уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

В Москве на студии «Мосфильм» пройдет церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел».

В Красноярском крае Арбитражный суд продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю» о возмещении рекордной суммы вреда окружающей среде в размере 148 млрд руб.

В Берлине состоится встреча советников лидеров стран «нормандского формата» по украинскому урегулированию.

23 января, суббота

В Абу-Даби (ОАЭ) экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет бой с американцем Дастином Пуарье.

24 января, воскресенье

В Испании пройдут выборы президента футбольного клуба «Барселона».