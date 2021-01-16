Российские биатлонистки заняли четвертое место в эстафете на Кубке мира

Женская сборная Германии заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России, в составе которой выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стала четвертой.

Сборная Германии в женском биатлоне показала результат 1 ч. 14 м. 31,5 с. (без штрафных кругов, пять дополнительных патронов). Отставание россиянок составило 42,5 с. (один штрафной круг, семь дополнительных патронов). Вторыми и третьими пришли представительницы Белоруссии (+17,4; 0 +9) и Швеции (+35,7; 0 +5).

Российские биатлонистки по итогам 12 стартов набрали 3733 балла и занимают пятое место. Первой идет женская сборная Швеции (4303), последующими — Норвегии (4207), Франции (4198) и Германии (4096).