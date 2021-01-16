В Ярославской области за день в четырех ДТП погибли два человека и 10 пострадали

В Ярославской области 16 января произошло четыре ДТП, в которых пострадали 10 человек и два человека погибли. По данным пресс-службы регионального УМВД России, очередное ДТП со смертельным исходом, в котором участвовало три автомобиля, произошло 16 января около 11:15 в Переславском районе на 122 км федеральной автомобильной дороги М-8 «Москва – Холмогоры».

По данным УМВД, на трассе произошло столкновение автомобилей Lexus, BMW и Skoda. В результате ДТП пассажир автомобиля Skoda, 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Госпитализированы с травмами 57-летний водитель этого автомобиля и два его пассажира – 33-летняя женщина и пятилетняя девочка.

Еще одно ДТП, в котором погиб человек, произошло 16 января около 8 часов в Ярославском районе на 27 км федеральной автодороги Р-132, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, автомобиль Skoda выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с грузовым автомобилем Fiat Ducato. После этого автомобиль Skoda совершила съезд в кювет. Его водитель, 29-летний мужчина, покинув транспортное средство, выбежал на проезжую часть, где на него совершил наезд грузовик DAF под управлением 35-летнего мужчины. Сбитый грузовиком мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков.

В обоих случаях на место ДТП выезжали экипажи ГИБДД, работали следственно-оперативные группы, сотрудники МЧС, медработники. По фактам ДТП проводятся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем утром 16 января в Большесельском районе. На 53 км автодороги Ярославль – Углич произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault Sandero и внедорожника «УАЗ Патриот». В результате ДТП травмы получили четыре человека. Водитель Renault Sandero, 57-летняя женщина, госпитализирована. Медицинская помощь потребовалась пассажирам УАЗа. Две женщины 1964 и 1957 года рождения, а также 69-летний мужчина отправлены на амбулаторное лечение.

Сегодня же утром в Ярославле утром произошло ДТП в результате которого пострадали три человека. Около 7:25 на регулируемом перекрестке улицы Республиканской и улицы Победы столкнулись автобус «ГАЗ», выполнявший перевозку пассажиров по городскому маршруту и внедорожник Great Wall. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три пассажира маршрутки.

Антон Антонов