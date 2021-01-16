Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Ярославской области

Утром 16 января в Большесельском районе Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального УМВД России. На 53 км автодороги Ярославль – Углич произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault Sandero и внедорожника «УАЗ Патриот». По предварительным данным пресс-службы, в результате неудачного маневра автомобиль Renault Sandero во время обгона занесло, и он столкнулся с движущемся по встречной полосе внедорожником.

В результате ДТП травмы получили четыре человека. Водитель Renault Sandero, 57-летняя женщина, госпитализирована. Медицинская помощь потребовалась пассажирам УАЗа. Две женщины 1964 и 1957 года рождения, а также 69-летний мужчина отправлены на амбулаторное лечение. Водитель внедорожника не пострадал.

На место происшествия выезжали экипаж ГИБДД, сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь. В настоящее время сотрудниками ГИБДД ведется проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего.