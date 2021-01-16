Три пассажира пострадали в ДТП маршрутки и внедорожника в Ярославле

В Ярославле утром 16 января произошло ДТП в результате которого пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. ДТП произошло около 7:25 на регулируемом перекрестке улицы Республиканской и улицы Победы.

По данным пресс-службы, произошло столкновение автобуса «ГАЗ», выполнявшего перевозку пассажиров по маршруту №67 и внедорожника Great Wall. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три пассажира маршрутки. Среди пострадавших мужчины 1978 и 1980 годов рождения и 56-летняя женщина. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

На место ДТП выезжали экипаж ДПС ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов