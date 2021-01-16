Ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки» обсудили у вице-премьера РФ

Массовое снятие спортсменов с соревнований в Удмуртии на «Ижевской винтовке» и Чайковском (Пермский край) стало поводом для проведения совещания под председательством вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко, сообщает пресс-служба кабмина. Речь идет о ситуации на первенстве России и всероссийских соревнованиях среди юниоров по биатлону, в которых в декабре прошлого года отказались продолжать участие 48 спортсменов после приезда инспекторов допинг-контроля.

В совещании приняли участие представители минспорта РФ, Генпрокуратуры, МВД, ФМБА, РУСАДА, Союза биатлонистов России, а также представители правительств Удмуртии и Пермского края. Были заслушаны объяснения спортивных организаций и региональных властей.

Дмитрий Чернышенко дал поручение провести тщательную проверку с участием Генеральной прокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России данных фактов по каждому спортсмену. Российское антидопинговое агентство в свою очередь проведет дополнительное тестирование всех, кто снялся с соревнований.

«Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идет о биатлоне. Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе временного члена Международного союза биатлонистов. Я хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещенных препаратов влечет административную и уголовную ответственность. Мы будем отслеживать такие случаи в любом виде спорта и в каждом субъекте России»,– отметил вице-премьер.

На совещании также было отмечено, что расходы по участию спортсменов в соревнованиях – транспорт, проживание – оплачиваются за счет бюджетных средств. Если спортсмены снимаются с соревнований по таким сомнительным причинам, значит средства государства неэффективно тратятся.

Ранее РУСАДА инициировало расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» в Удмуртии. Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский комментировал, что снятие участников не связано с ситуацией с допингом. Приезд допинговых офицеров он назвал стандартной ситуацией для подобных соревнований. Председатель комиссии по физической культуре спорту и молодежной политике госсовета республики, биатлонист Иван Черезов добавил, что спортсмены снялись по разным причинам, в том числе из-за пандемии. По его словам, в присутствии допинговых офицеров на «Ижевской винтовке» нет ничего необычного — специалисты регулярно приезжают на это соревнование.