Министр спорта Удмуртии и Иван Черезов прокомментировали снятие спортсменов с «Ижевской винтовки»

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский и председатель комиссии по физической культуре спорту и молодежной политике госсовета республики, биатлонист Иван Черезов прокомментировали снятие спортсменов с «Ижевской винтовки». Ранее РУСАДА инициировало расследование по данному факту.

Господин Варшавский подчеркнул, что снятие участников не связано с ситуацией с допингом. Приезд допинговых офицеров он назвал стандартной ситуацией для подобных соревнований.

«27-го декабря у нас двое снялись – мужчина и юниор. Оба почувствовали себя плохо, тренеры их сняли. То, что человек не бежит соревнования, не значит, что у него не возьмут пробу. Снятие — не способ уйти от контроля»,— отметил министр.

Иван Черезов добавил, что спортсмены снялись по разным причинам, в том числе из-за пандемии. По его словам, в присутствии допинговых офицеров на «Ижевской винтовке» нет ничего необычного — специалисты регулярно приезжают на это соревнование.

«Гонку Чемпионата России все бегут, командная эстафета — для регионов это важно — тоже все выступают. А вот третья дистанция — спринт — она просто как одна из проходящих гонок Кубка. В ближайшие дни начнутся посленовогодние отборы на Первенство мира. Поэтому у кого-то из ребят уже были куплены билеты на этот день, они изначально не планировали участвовать в спринте. Что касается того, что приехали допинг-офицеры — они постоянно приезжают. На "Ижевской винтовке" они присутствуют регулярно, здесь нет ничего необычного. И ребят могли проверить»,— отметил господин Черезов.