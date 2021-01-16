Рост средств на счетах Сбербанка в 2020 году оказался рекордным

В 2020 году объем средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 1,2 трлн руб., или на 41,2%, пишет РБК со ссылкой на отчетность банка (данные на 1 января). Уточняется, что речь идет не о депозитах, а о накопительных, карточных и других видах счетов. По оценке аналитика банка БКФ Максима Осадчего, это рекордный рост как минимум с 2008 года. Представитель банка подтвердил рекордное привлечение.

Остатки на валютных счетах розничных клиентов при этом выросли на $2,8 млрд, или на 55,3%. В целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн руб. и $0,5 млрд, сообщил представитель Сбербанка.

Приток средств на счета, однако, сопровождался оттоком средств с депозитов. В 2020 году срочные рублевые вклады физлиц сократились на 132,2 млрд руб. (в прошлый раз отток был в 2014 году), а валютные депозиты — на $2,3 млрд (больше, чем в 2019 году, но меньше, чем в 2018-м).

Сбербанк ранее объявил финансовые результаты за 2020 год по РСБУ. Банк снизил чистую прибыль на 10%, до 781,6 млрд руб. Это сошлось с прогнозами. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 декабря оценивал прибыль кредитной организации по итогам года в 700 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ” «2020 год снизил прибыль Сбербанка».