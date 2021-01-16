Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях оголтелой цензурой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал блокировку президента США Дональда Трампа в соцсетях. По его словам, в этом есть признаки «цифрового тоталитаризма».

«Возникает вопрос, кто эти высшие судьи, решившие, что могут по своей воле, по одним только им ведомым правилам, а по сути — из-за своих политических пристрастий лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией?» — написал господин Медведев в статье, опубликованной на сайте ТАСС.

«Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?.. И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество»,— отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat и ряд других платформ ограничили доступ Дональду Трампу на фоне штурма Капитолия 6 января. Тогда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США и устроили беспорядки, в результате которых погибли пять человек. В мире на блокировку президента США отреагировали по-разному, однако ряд мировых лидеров сочли это цензурой.

20 января состоится инаугурация следующего президента США Джо Байдена. В Вашингтоне были усилены меры безопасности.

О том, как идет подготовка к присяге,— в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».