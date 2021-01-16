«Дакар-2021»

Итоговый общий зачет
Мотоциклы. 1. Кевин Бенавидес (Аргентина, Honda) — 47:18.14. 2. 3. Рики Брабек (США, Honda) — отставание 04.56. Сэм Сандерленд (Великобритания, KTM) — 15.57.
Квадроциклы. 1. Мануэль Андухар (Аргентина, 7240 Team) — 60:28.29. 2. Джованни Энрико (Чили, Enrico Racing Team) — отставание 33.44. 3. Пабло Копетти (США, MX Devesa By Berta) —03:00.58.
Внедорожники. 1. Стефан Петерансель (Франция, Mini) — 44:28.11. 2. Насер аль-Атыйя (Катар, Toyota) — отставание 13.51. 3. Карлос Сайнс-младший (Испания, Mini) — 1:00.57… 6. Владимир Васильев (Россия, X-Raid Team) — 3:29.38.
SSV. 1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 53:41.02. 2. Остин Джонс (США, Can-Am) — отставание 17.23. 3. Арон Домжала (Польша, Can-Am) — 51.53… 17. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing) — 11:05.04.
Грузовики. 1. Дмитрий Сотников — 48:23.21. 2. Антон Шибалов — отставание 39.38. 3. Айрат Мардеев — 1:14.35… 7. Андрей Каргинов (все — Россия, «КамАЗ-мастер») — 2:49.01.