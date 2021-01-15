Прощание с Борисом Грачевским пройдет 17 января в Доме кино

Прощание с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским состоится 17 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.

Церемония прощания начнется в 11:00 в Большом зале Дома кино. Она пройдет в открытом формате.

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года 14 января. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, состояние оценивалось как тяжелое.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. В 1974 году он стал основателем детского киножурнала «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом. В 1974–1984 годах господин Грачевский был директором «Ералаша», а с 1984 года — его художественным руководителем. Также он известен как режиссер фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».