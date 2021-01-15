Руни завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий футбольной сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни завершил карьеру игрока в 35 лет. Он стал главным тренером выступающего во второй по силе лиге Англии «Дерби Каунти», сменив на этом посту Филиппа Коку, покинувшего клуб в ноябре 2020 года.

Руни с января 2020 года входил в тренерский штаб «Дерби Каунти» и выходил на поле в качестве играющего тренера. После ухода Коку из клуба он исполнял обязанности главного тренера. «Одновременно с замещением управляющей должности Руни решил прекратить прославленную карьеру игрока, чтобы полностью сконцентрироваться на своей работе»,— указано в сообщении на сайте клуба.

Уэйн Руни начал карьеру профессионального футболиста в 2002 году, выйдя в основном составе «Эвертона» в 16 лет. В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», позднее он на сезон вернулся в «Эвертон», а затем играл в MLS в «Ди Си Юнайтед» (Вашингтон). В составе «Манчестер Юнайтед» Руни пять раз становился чемпионом Англии, в 2008 году вместе с МЮ выиграл Лигу чемпионов, обыграв в «Лужниках» по пенальти «Челси». В составе сборной Англии Уэйн Руни провел 120 матчей и забил 53 мяча.